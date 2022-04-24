Гарри Каспаров о мечтах Путина и новом блефе Кремля – Украина 24

Российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью Наташе Влащенко рассказал о том, удастся ли деблокировать Мариуполь, об ядерном блефе российского президента, что может остановить Путина, состоится ли вступление Швеции и Финляндии в НАТО и о конфликтах между российской армией и спецслужбами.