Российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью Наташе Влащенко рассказал удастся ли деблокировать Мариуполь о ядерном блефе российского президента, что может остановить Путина, состоится ли вступление Швеции и Финляндии в НАТО и о конфликтах между российской армией и спецслужбами.
Гаррі Каспаров про мрії Путіна та новий блеф Кремля – Україна 24
24 квітня, 23:04
Російський опозиціонер Гаррі Каспаров в інтерв’ю Наташі Влащенко розповів чи вдасться деблокувати Маріуполь, про ядерний блеф російського президента.