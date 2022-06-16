Канадець прийшов із собакою на турнір з покеру та виграв 246 тисяч доларів (фото)

Джонатан Коен не забув про свого друга на Світовій покерній серії і це дозволило йому вперше перемогти на WSOP

Джонатан Коен та його пес Райлі / Фото: WSOP

На Світовій серії покеру добіг кінця івент №26. У ньому 92 гравці змагалися у Лімітному Холдемі з чималим бай-іном у 10 тисяч доларів.

У призах виявилося лише 14 покеристів, які розділили солідний призовий фонд 857К. Що цікаво, в ITM майже всі представники виявилися із США.

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Єдиним гравцем із іншої країни став канадець Джонатан Коен. І саме уродженцю Монреаля і підкорився золотий браслет. У затяжному хедз-апі на сім годин Коен зміг дотиснути Кайла Ділшнайдера і вперше виграти на WSOP.

На гру Джонатан прийшов разом зі своїм собакою Райлі, який став його талісманом. З ним він і відсвяткував перемогу і навіть жартома пообіцяв витратити частину призових на свого улюбленця.

Результати фінального столу турніру WSOP Limit Hold'em Championship: