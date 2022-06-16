Канадець прийшов із собакою на турнір з покеру та виграв 246 тисяч доларів (фото)

На Світовій серії покеру добіг кінця івент №26. У ньому 92 гравці змагалися у Лімітному Холдемі з чималим бай-іном у 10 тисяч доларів.
У призах виявилося лише 14 покеристів, які розділили солідний призовий фонд 857К. Що цікаво, в ITM майже всі представники виявилися із США.
Читайте також: Покерист із Києва виграв 40 тисяч доларів у Лас-Вегасі
Єдиним гравцем із іншої країни став канадець Джонатан Коен. І саме уродженцю Монреаля і підкорився золотий браслет. У затяжному хедз-апі на сім годин Коен зміг дотиснути Кайла Ділшнайдера і вперше виграти на WSOP.
На гру Джонатан прийшов разом зі своїм собакою Райлі, який став його талісманом. З ним він і відсвяткував перемогу і навіть жартома пообіцяв витратити частину призових на свого улюбленця.
Результати фінального столу турніру WSOP Limit Hold'em Championship:
- Джонатан Коен – 245,6 тис. доларів
- Кайл Ділшнайдер – 151,8 тис. доларів
- Меттью Шрайбер – 107,9 тис. доларів
- Меттью Гонсалес – 78,4 тис. доларів
- Джозеф Куден – 58,2 тис. доларів
- Чед Івслейдж – 44,1 тис. доларів
- Меттью Вудворд – 34,3 тис. доларів
- Амір Шайєсте – 27,2 тис. доларів
- Девід Літт – 22,1 тис. доларів