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Гарри Каспаров о мечтах Путина и новом блефе Кремля – Украина 24

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24 апреля, 23:04
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Российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью Наташе Влащенко рассказал о том, удастся ли деблокировать Мариуполь и о ядерном блефе российского президента

Российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью Наташе Влащенко рассказал о том, удастся ли деблокировать Мариуполь, об ядерном блефе российского президента, что может остановить Путина, состоится ли вступление Швеции и Финляндии в НАТО и о конфликтах между российской армией и спецслужбами.

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