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Канадец пришел с собакой на турнир по покеру и выиграл 246 тысяч долларов (фото)

Анатолий Дерека
16 июня, 14:51
Джонатан Коэн не забыл о своем друге на Мировой серии покера и это позволило ему впервые победить на WSOP

Джонатан Коэн и его пес Райли / Фото: WSOP

На Мировой серии покера подошел к концу ивент №26. В нем 92 игрока соревновались в Лимитном Холдеме с немалым бай-ином в 10 тысяч долларов.

В призах оказалось всего 14 покеристов, которые разделили солидный призовой фонд 857К. Что интересно, в ITM почти все представители оказались из США.

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Единственным игроком из другой страны стал канадец Джонатан Коэн. И именно уроженцу Монреаля и покорился золотой браслет. В затяжном хедз-апе на семь часов Коэн смог дожать Кайла Дилшнайдера и впервые выиграть на WSOP.

На игру Джонатан пришел вместе со своим псом Райли, который стал его талисманом. С ним он и отпраздновал победу и даже в шутку пообещал потратить часть призовых на своего любимца.

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Результаты финального стола турнира WSOP Limit Hold'em Championship:

  1. Джонатан Коэн – 245,6 тыс. долларов
  2. Кайл Дилшнайдер – 151,8 тыс. долларов
  3. Мэттью Шрайбер – 107,9 тыс. долларов
  4. Мэттью Гонсалес – 78,4 тыс. долларов
  5. Джозеф Куден – 58,2 тыс. долларов
  6. Чед Ивслейдж – 44,1 тыс. долларов
  7. Мэттью Вудворд – 34,3 тыс. долларов
  8. Амир Шайесте – 27,2 тыс. долларов
  9. Дэвид Литт – 22,1 тыс. долларов